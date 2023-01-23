ВАКС відмовив в арешті Коболєва

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без задоволення клопотання про застосування запобіжого заходу відносно ексглави "НАфтогазу" у вигляді тримання під вартою.

Про це йдеться у трансляції судового засідання.

"Клопотання старшого детектива НАБУ ... про застосування запобіжого заходу у вигляді тримання під вартою відносоно підозрюваного Коболєва залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протяго 5 днів з дня її оголошення", - заявив слідчий суддя Олег Федоров.

Повний текст ухвали буде оголошений 30 січня.

Нагадаємо:

У четвер, 19 січня, НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву – його підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому".

Коболєв у своєму Facebook прокоментував повідомлення про підозру у справі.

"Розуміючи, що відбувається її [підозри] підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", – написав Коболєв.

Прокурор САП просив застосувати до ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в засіданні з розгляду запобіжного заходу ексголові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву, призначивши наступне на 23 січня.

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Економічна правда