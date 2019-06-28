Глава "Нафтогазу" Коболєв за рік заробив 286,5 мільйона – звіт компанії

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у 2018 році заробив 286,5 мільйона гривень, із яких 261 мільйон – це премія за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

Про це йдеться у звіті "Нафтогазу".

Загалом винагорода членів правління "Нафтогазу" за підсумками 2018 року становила 389,3 млн грн.

Так, перший заступник голови правління НАК Сергій Перелома отримав 27,5 млн грн.

Заступник голови правління і фінансовий директор Сергій Коновець - 22,7 млн грн.

Член правління Юрій Колбушкін - 17,3 млн грн.

Члени правління Олег Прохоренко (глава Укргазвидобування до 15 березня 2019 роки) і Микола Гавриленко (директор нафтового дивізіону) - 20,6 млн грн і 14,7 млн грн відповідно.

При цьому зазначено, що Прохоренко і Гавриленко не отримували винагороди в якості членів правління "Нафтогазу".

Нагадаємо:

Між урядом і НАК триває давня суперечка, яка розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу".

Коболєв заявив, що тема його зарплати отримала "політичне забарвлення" і пообіцяв віддавати весь дохід на благодійність.

Як повідомлялося нещодавно, витрати на заробітну плату працівникам апарату НАК "Нафтогаз України" зросли у 10 разів із 2016 року.

При цьому "Нафтогаз" скоротив чистий прибуток більш ніж на третину за 2018 рік.

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Економічна правда