Новости 19 января: Коболеву объявили о подозрении из-за 229 млн премии, Эстония запускает собственное "Дію"

О Коболеве. НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву - его подозревают в завладении более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома". Прокурор САП просит применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.

О "зерновом коридоре". С октября Россия целенаправленно саботирует инспекцию судов в Босфоре в рамках "зерновой инициативы", что приводит к стабильно большой очереди из более 100 судов.

Об энергосистеме. Потребление электроэнергии 19 января прогнозировалось несколько меньшим, чем в среду, из-за теплой погоды. Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, до всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки.

О "Дія". Эстония на Давосском форуме представила приложение mRiik, которое было разработано на базе украинской "Дії" и является его аналогом.

О бизнесе в России. Только 9% компаний из стран ЕС и G7 вышли из России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

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