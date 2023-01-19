Существенный дефицит в энергосистеме сохраняется, все области получили лимиты – "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии 19 января прогнозируется несколько меньшим, чем в среду, из-за теплой погоды. Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, до всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

В госкомпании подчеркивают, что потребление электроэнергии в четверг прогнозируется несколько меньшим, чем в среду, из-за теплой погоды. Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерний пик, когда генерация может покрыть только ¾ потребления.

"Укрэнерго" напоминает, что причина дефицита - в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

При этом всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки.

В "Укрэнерго" отметили, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита.

Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения.

"Вчера "Укрэнерго" завершило ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Также восстановили в очередной раз поврежденную линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание, предотвращая аварии.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - говорится в сообщении.

Экономическая правда