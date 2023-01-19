"Зерновая инициатива": РФ искусственно тормозит инспекцию судов в Босфоре – Мининфраструктуры

С октября Россия целенаправленно саботирует инспекцию судов в Босфоре в рамках "зерновой инициативы", что приводит к стабильно большой очереди из более 100 судов.

Об этом говорится в заявлении Министерства инфраструктуры Украины.

По данным министерства, 17,8 миллионов тонн украинской агропродукции на 659 судах было экспортировано из портов Большой Одессы ("Одесса", "Черноморск" и "Южный") в 40 стран мира с 1 августа 2022 года. Всего с начала работы "Зерновой инициативы" три порта отправили 659 судов с продовольствием в страны Африки, Азии и Европы, а 643 - приняли новых под загрузку продукцией украинских аграриев.

"При условии полноценного функционирования коридора объемы украинского экспорта на мировые рынки должны были составить 25-29 миллионов тонн. Так, с октября украинские порты вынуждены работать на половину своей мощности, уменьшился объем флота на вход в порты под загрузку, уменьшился объем экспорта на 3 млн тонн ежемесячно.

Главная причина - целенаправленный саботаж российской стороной инспекций судов в Босфоре, что приводит к стабильно большой очереди из более 100 судов", - отметили в министерстве.

"Начиная с октября 2022 года делегация России в Совместном координационном центре (СКЦ) начала искусственно тормозить процесс инспекции судов. Во-первых, как только объем экспорта начал расти, российская сторона сократила количество инспекционных команд с 5 до 3 без какого-либо объяснения.

Во-вторых, искусственно увеличивают время на проведение самих инспекций из-за проверки показателей работы судов, которые не регламентированы документами СКЦ и не имеют никакого отношения к зерновой сделке. Так на проверку одного судна уходит от 4 часов, а в день происходит 5-7 проверок при минимально необходимых 16-18. Нередки случаи, когда россияне просто отказываются работать по вымышленным причинам, когда все другие стороны в СКЦ подтверждают условия для продолжения инспекции", - пояснил представитель Украины в СКЦ Руслан Сахаутдинов.

"Проблема решается увеличением инспекционных групп и количеством инспекций в день. Мы неоднократно обращались к нашим партнерам по соглашению и они готовы к этому. В ноябре, когда в Босфоре ожидали более 200 судов, ООН и Турция самостоятельно провели за два дня 86 инспекций и доказали, что это вполне реально", - добавил он.

Так, по состоянию на 18 января в Босфоре на инспекцию СКЦ ожидает 121 судно (28 - с агропродукцией на борту, 93 - суда, которые идут в порты под загрузку). Среднее время ожидания - от 2 до 5 недель, что также приводит к миллионным убыткам грузовладельцев.

Очередь наблюдается начиная с ноября 2022 года, отмечает Мининфраструктуры. Это отражается на объемах экспорта. Так, в ноябре порты экспортировали на 47% меньше агропродукции, чем в октябре, когда эти проблемы начинались. Если в октябре было недоэкспортировано почти 2 млн тонн агропродукции, то в ноябре и декабре это уже по 3 млн тонн в месяц. Такая тенденция сохраняется также в январе.

22 июля 2022 года в Стамбуле по предложению ООН Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

"Зерновая инициатива" позволила разблокировать порты Большой Одессы, которые до войны на 80% были воротами для агроэкспорта, поддержать украинских аграриев, увеличить поступление валютной выручки в Украину, стабилизировать мировые цены на продовольствие и предотвратить существенное ухудшение гуманитарной ситуации в государствах, которые находятся на грани голода, в частности Эфиопии, Сомали, Афганистана", - напомнили в министерстве.

Экономическая правда