НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаза" Коболеву из-за премии

В четверг, 19 января, НАБУ и САП сообщили экс-главе "Нафтогаз Украины" - его подозревают в завладении в 2018 году более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома".

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Следствие установило, что глава компании в 2014-2021 годах в мае 2018 года "вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн за экстраординарные достижения". А именно - за положительное решение по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг, то есть победу в Стокгольмском арбитраже против российского "Газпрома".

Хотя имя подозреваемого не называется, в 2014-2021 годах "Нафтогаз" возглавлял Андрей Коболев.

Сумма премии, убеждено следствие, существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат в размере 37,48 млн грн. Также за победу в арбитраже Коболев уже получил премию в 2017 году в размере 12,49 млн грн, добавляют в НАБУ.

"Всего в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн - это разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером", - заявили в Бюро.

Кроме того, правоохранители отмечают, что в ходе расследования столкнулись с препятствиями со стороны бывшего руководства госкомпании, которое направило документы по выплате премий к иностранным советникам, которые отказывались по запросу Национального бюро о международной правовой помощи их выдать.

После того, как в 2022 году эти документы вернулись в распоряжение компании, детективы НАБУ их изъяли, "что помогло предоставить надлежащую правовую оценку действиям бывшего руководителя компании"

Действия лица квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины.





