Подозрение Коболеву: прокурор просит арест с альтернативой залога в 365 миллионов

Прокурор САП просит применить к экс-главе правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"19 января в Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство НАБУ, согласованное прокурором САП, о применении к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", который злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более 229 млн грн, меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн", - заявили в САП.

Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на 19 января - о результатах рассмотрения ходатайства САП обещает сообщить дополнительно.

Напомним:

В четверг, 19 января, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву - его подозревают в завладении более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома".

Коболев в своем Facebook прокомментировал сообщение о подозрении по делу.

"Понимая, что происходит его [подозрения] подготовка, когда находился за границей, сразу вернулся в Украину, чтобы не давать повод для обвинений, что я куда-то сбежал или прячусь. Этого точно делать не собираюсь, а собираюсь доказывать свою правоту", - написал Коболев.

Экономическая правда