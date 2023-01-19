Танковый кулак Залужного. Какие западные танки может получить Украина и как их обслуживать?

Що сталось українськими танками радянського зразка, чим відрізняються німецький Leopard 2, британський Challenger та американський Abrams, скільки їх, та які краще підходять Україні.

За 11 місяців в отриманні західної зброї Україна просунулась з "джавелінів" до РСЗО Himars та систем протиповітряної оборони Patriot. На черзі – танки і далекобійні ракети.

Кожен новий крок з постачання важкого озброєння супроводжується складними дискусіями, але зараз у багатьох союзників уже немає сумнівів, що ЗСУ невдовзі отримають перші танки європейського виробництва.

Раніше Україна отримувала від партнерів лише радянські танки. Перехід на європейські зразки – принципово новий та необхідний крок для деокупації української землі.

Чому в сучасних війнах досі потрібні танки? Танки вже багато разів намагались "поховати", але кожна велика війна масово повертає їх на поле бою. "Після закінчення Другої світової війни почався бурхливий розвиток протитанкових керованих ракет, але на кожну отруту завжди знаходиться протиотрута. Останні 11 місяців доводять, що всі розмови про те, що танки своє віджили, є абсолютною неправдою. Без броньованого кулака надзвичайно важко проломити підготовлені позиції ворога, а також облаштувати власний захист", – зазначає ЕП військовий експерт Микола Саламаха. За його словами, якщо ЗСУ отримає достатню кількість танків, то це суттєво зменшить втрати українських військових, які штурмуватимуть позиції росіян під час контрнаступу.

Що у Сил Оборони з танками? За даними статистики Договору про звичайні збройні сили в Європі (CFE), у 2007 році Україна мала 3094 танки. З них 783 машини продали здебільшого африканським країнам, частина була утилізована. Тож до 2017-го року загальна кількість танків скоротилась до 1818. Утім серед них не всі були готові до бою, адже машини потребують ремонту та модифікації. За даними звіту The Military Balance, незадовго до повномасштабного вторгнення Україна мала в строю 858 танків, переважно на базі радянських Т-64. Ще близько 300 могли бути в резерві. Інші – зберігались на складах та заводах. Аналітики порталу Oryx підрахували, що ЗСУ в боях з росіянами втратили 449 танків. Але тут ідеться лише про підтверджені втрати, тому реальна цифра, ймовірно, більша. Разом з тим відновлення танкової армії постійно триває. По-перше, Україна продовжує модифікувати ті танки, які були на зберіганні. По-друге, українські військові захопили 535 російських танків. Щоправда, далеко не всі здатні поповнити ряди наших збройних сил, адже на ремонт вони потрапляють у різному стані. По-третє, з початку війни Україна отримує покращені радянські танки Т-72 від Польщі, Чехії, Македонії, Словенії та невідомої африканської країни. А сприяють їм в цьому Німеччина, США та Нідерланди. Офіційно є домовленість про постачання понад 400 танків радянської розробки Не всі з них ЗСУ отримають одразу. Потрібен ще час на їх модернізацію та транспортування.

Скільки танків потрібно Україні для перемоги? За словами головнокомандувача Валерія Залужного, для виходу на кордон 23 лютого українській армії поміж іншого потрібно ще 300 танків. 120 штук модернізує та поставить Чехія протягом 2023 року. Решту потрібно шукати де-інде. Водночас, міністр оборони Рєзніков зауважив, що ці 300 танків потрібні лише для для деокупації частини територій, а не для повної перемоги у війні. Тобто реальна потреба України ще більша. Кількість радянських танків у Європі обмежена, запаси майже вичерпані. Тож Україна шукає західні машини, щоб поступово переходити на стандарти НАТО та позбавлятись залежності від запчастин та боєприпасів радянського зразку.

Чому Україна не викупить назад сотні радянських танків з Африки? "Купувати танки, які експлуатувались в Африці 10-15 років, недоцільно. Доведеться проводити щонайменше капітальний ремонт, і результат буде дуже непередбачуваним", – вважає Саламаха.

Чому про передачу західних танків заговорили тільки зараз? Західні партнери намагаються діяти послідовно. "Першочергово Україні передавали танки радянської розробки. В цьому є логіка, бо ми були готові до їх експлуатації. Захід вчиняє прагматично. Спочатку ми використали власні резерви, потім – запаси радянської техніки у Східній Європі. І лише коли останні вичерпались, ми поставили питання про наступний крок – надання нам танків західного зразку", – зазначив Саламаха. Дискусія про надання Україні танків ведеться не перший місяць, і для західних країн це важке політичне рішення. Канцлер Німеччини Олаф Шольц довгий час не погоджувався на постачання Україні танків, щоб "уникнути ескалації" з Росією. Громадська думка в Німеччині також не на боці України. 45% німців проти постачань провідних танків Leopard 2 для ЗСУ, і лише 33% – за. Однак ситуація стрімко змінюється. Російських злочинів усе більше, війна затягується, а погрози Росії в бік західних країн залишаються тільки погрозами.

А чи отримає Україна ті західні танки? Низка західних країн уже оголосили про наміри передати Україні танки, тепер слово за німцями. Британія заявила, що надасть Україні 14 Challenger 2, а Франція – неназвану кількість легких "колісних танків" AMX-10RC. Допомогти своїми німецькими "леопардами" прагнуть Польща та Фінляндія, однак за умовами контракту вони не можуть цього зробити без погодження уряду Німеччини. Під тиском інших країн віце-канцлер Роберт Хабек заявив, що уряд Німеччини не буде перешкоджати постачанню їхніх танків для України. Утім офіційно ніяких дозволів поки не було підписано. Bloomberg повідомляє, що Німеччина оголосить про своє остаточне рішення напередодні чергової зустрічі на авіабазі в Рамштайні. За даними видання Süddeutsche Zeitung, Шольц у розмові з Байденом заявив, що готовий дозволити постачати танки, але тільки якщо США зробить аналогічний крок і надасть Україні свої танки Abrams. Натомість, у Білому домі наголосили, що кожна країна повинна ухвалювати власне рішення про безпекову допомогу Україні.

Що відомо про Leopard 2? "Леопард 2" розробляли під час Холодної війни з метою протистояти радянській танковій армії у повномасштабному конфлікті. "Всі танки, які зараз стоять на озброєнні у країн НАТО, розроблялись як протитанковий засіб. Але час не стоїть на місці, і західні країни адаптувались до нових трендів. Зокрема вони розробляли для 120мм танкових гармат нові багатоцільові снаряди. Зараз це абсолютно сучасні машини, які здатні не тільки протистояти танкам, але і виконувати весь спектр завдань на полі бою", – пояснив ЕП Саламаха. Leopard 2 має з десяток версій з різним рівнем технологізації. Яку саме нададуть ЗСУ – невідомо. В різних модифікаціях він може бути оснащений розвиненою оптикою з окремим тепловізійним перископом для командира, повністю цифровою системою керування, посиленою бронебійною пушкою, покращеним захистом від кумулятивних снарядів, протитанкових ракет, мін тощо. За основними характеристиками він запросто може конкурувати із російськими Т-90. Для України також важливо, що "леопарди" стоять на озброєнні у 13 європейських країн, що спростить логістику, пошук запчастин та боєприпасів.

Що відомо про Challenger 2? За словами оглядача групи Inform Napalm Олександра Коваленка, британські Challenger 2 – це танки з найміцнішою бронею у Європі, і вони непогано себе зарекомендував під час війни в Іраку. Саме захист вважається "візитною карткою" Челенджерів. У статті на офіційному сайті армії США з посиланням на британських армійців йдеться, що під час боїв біля Басри один з танків отримав 15 влучань з РПГ без пробиття броні. Однак за свою підвищену броньованість ці бойові машини розплачуються більшою вагою. Додаткові модулі захисту збільшують бойову масу з 64 до 75 тонн, що позначається на його мобільності на полі бою. За набором оптичного та навігаційного обладнання Challenger 2 цілком відповідає рівню сучасного європейського танку. Логістичним недоліком може бути особливість снарядів – вони не є уніфікованими, як на Leopard 2 та Abrams. Це означає, що постачати боєприпаси доведеться окремо. У світі цей танк не є дуже популярним. Окрім Британії його використовують лише збройні сили Оману.

Що відомо про AMX-10RC? "Танками їх можна назвати дуже умовно. Це скоріше бойові розвідувальні машини з потужним озброєнням", – зазначає Саламаха. AMX-10RC доволі специфічна машина. ЇЇ називають "колісним танком", хоча таке поняття зовсім не є науковим. Скоріше це важкий бронеавтомобіль з потужною 105мм гарматою, як у справжньного танку. Він має легшу броню, проте значно вищу мобільність. "Калібр AMX-10 RC не зможе пропалити броню російського танка. У лобовій проєкції ця машина боротися з танками не зможе. Однак, такі цілі, як БМП, БТР, довготривалі вогневі точки, не становлять для для нього складнощів. Ми говоримо про колісну бойову машину, яка має чудову оперативну мобільність, але низьку прохідність на місцевості. З таких машин можна сформувати готові підрозділи та використовувати їх як оперативний резерв", – казав раніше головний редактор видання Defence Express Олег Катков в ефірі каналу Еспрессо. Як і з британськими "челенджерами", логістичним недоліком французьких машин є унікальні боєприпаси, які потрібно закуповувати окремо.

Скільки західних танків у Європі? Більше, ніж радянських. За даними Реєстру звичайної зброї ООН (UNROCA), Британія тримає на озброєнні 227 Challenger 2 і ще 75 готує до утилізації. В армії Франції, згідно з The Military balance, 245 "колісних танків" AMX-10RC. Значно популярнішим є німецький Leopard 2. Він стоїть на озброєнні у близько 20 країн світу. Іспанія має 327 таких танки, Греція – 353, Польща – 247, Фінляндія – 200, Швеція – 120. Сама ж Німеччина задекларувала в UNROCA 642 "леопарди". Щоправда, для бойових дій придатна лише частина з них. Загалом Leopard 2 за 40 років випустили понад 3000 штук. Але багато з них потребують модернізації або ремонту. Кількість танків, яка буде модернізована або надана Україні з європейських резервів, може бути обмеженою. Проблема в тому, що довгий час низка країн західної Європи витрачала на армію менше, ніж передбачено квотами НАТО, що позначилось на справності техніки. За даними німецького видання Focus, у 2017 році менше половини танків бундесверу були в робочому стані. Керівництво концерну Rheinmetall жаліється, що навіть за бажання не зможе підготувати для України багато танків. Німецькому виданню FAZ стало відомо, що заводи компанії здатні цьогоріч поставити для ЗСУ лише 10-15 танків. Також проблемою для постачань може стати загальне підвищення напруги у регіоні. Польща та Фінляндія, які готові надавати Україні німецькі танки, межують з Росією й піклуються про власну безпеку. Тому не варто чекати, що ці країни повністю забезпечать потреби ЗСУ. Потрібна більш широка коаліція з різних країн.

Чи зможе Україна все це ремонтувати? Україна вже зараз тримає на озброєнні безліч різних видів західної артилерії, бронемашин та систем ППО, з якими не доводилось працювати до 24 лютого. Всі вони потребують особливих запчастин та спеціалізації. Тому європейські танки не стануть принципово новим викликом для українського військово-промислового комплексу. Частину техніки ремонтують виїзні бригади, а частину – централізовано відправляють на ремонт. За словами менеджера проєктів "Укроборонпрому" Олега Болдирєва, держконцерн та Міноборони мають "спецімпортерів", які наразі налагоджують постачання західної техніки та запчастин.