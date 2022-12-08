Минэкономики начало перезапуск набсовета "Нафтогаза": объявило конкурс на 4 должности

Минэкономики 8 декабря объявило конкурсный отбор на 4 должности независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщается на сайте министерства.

По конкурсу будут отбирать 4 независимых членов наблюдательного совета.

Среди минимальных требований:

Высшее образование, в частности (но не ограничиваясь) в области нефтяной инженерии, менеджмента и администрирования, экономики, финансов, аудита, международных отношений, права;

Владение английским языком; украинский язык желателен;

Отсутствие непогашенной судимости;

Соблюдение принципов беспристрастности и добропорядочности;

Наличие безупречной деловой репутации;

Не должен быть и не был в течение предыдущих шести лет учредителем, акционером (участником), руководителем, членом наблюдательного совета, работником или представителем лица, к которому правительством Украины применены персональные, специальные экономические или другие ограничительные меры (санкции).

"Каждый независимый член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" должен иметь опыт, компетенции и профессиональные навыки, которые значительно отличаются от характеристик других членов наблюдательного совета, обеспечивая таким образом разнообразие в наблюдательном совете и способность применять многообразие опыта ее членов для развития и роста компании", - говорится в сообщении.

При этом следующий опыт является желательным для каждого из кандидатов, но обязательным для наблюдательного совета в совокупности:

Опыт на должности неисполнительного директора в международной публичной компании;

Опыт на руководящих должностях в ведущих международных и региональных нефтегазовых компаниях;

Карьерные достижения на различных и сложных проектах в различных локациях, включая развивающиеся страны;

Опыт взаимодействия с представителями правительства и регуляторами в сфере энергетики; понимание нормативно-правовых актов ЕС, влияющих на отрасль, включая особенности контроля государственной помощи;

Знание европейского энергорынка, тенденций и перспектив развития возобновляемых источников энергии;

Наличие опыта и сети контактов в международном инвестиционном сообществе, знание источников финансирования на рынках капитала и опыт привлечения долгового и капитального финансирования на международных рынках.

Документы принимаются до 18:00 (по киевскому времени) 26 декабря 2022 года.

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Напомним:

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов рассчитывает на формирование наблюдательного совета компании в конце января 2023 года.

Правительство в ноябре поручило начать новый конкурс на членов наблюдательного совета в НАК "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз" функционирует без наблюдательного совета с сентября прошлого года. Тогда сообщалось, что три независимых члена Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и два члена правления компании оставляют свои должности. Члены наблюдательного совета объявили о своем намерении уйти с должностей еще в апреле прошлого года, но они согласились на предложение правительства временно продлить исполнение обязанностей.

В октябре прошлого года правительство объявило конкурсный отбор на независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Его планировали завершить и назначить новый состав НС до конца ноября.

Кабинет министров на заседании в четверг, 3 ноября, назначил экс-министра развития общин и территорий Алексея Чернышева председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Тогда же правительство изменило устав "НАК Нафтогаз Украины и отменило проведение конкурсного отбора на должность председателя правления.

Экономическая правда