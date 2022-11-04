Кабмин начнет новый конкурс на членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

Правительство на заседании в пятницу поручило начать новый конкурс на членов наблюдательного совета в НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

"Сегодня, с учетом инициативы новоназначенного председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", при поддержке профильных министерств и при поддержке Номинационного комитета поручаем начать новую конкурсную процедуру по избранию и назначению наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - заявил Шмыгаль.

"Нафтогаз" функционирует без наблюдательного совета с сентября прошлого года. Тогда сообщалось, что три независимых члена Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и два члена правления компании оставляют свои должности. Члены наблюдательного совета объявили о своем намерении уйти с должностей еще в апреле прошлого года, но они согласились на предложение правительства временно продлить исполнение обязанностей.

В октябре прошлого года правительство объявило конкурсный отбор на независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Его планировали завершить и назначить новый состав НС до конца ноября.

Напоминаем:

Кабинет министров на заседании в четверг, 3 ноября, назначил экс-министра развития общин и территорий Алексея Чернышева председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Тогда же правительство изменило устав "НАК Нафтогаз Украины и отменило проведение конкурсного отбора на должность председателя правления.

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Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции предупредило, что назначение Алексея Чернышова на должность главы НАК "Нафтогаз" является незаконным, но изменения в устав могут разблокировать такой шаг.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в среду, 2 ноября, подал в отставку. Днем ранее правительство уволило председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.