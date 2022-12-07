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Глава "Нафтогаза" рассчитывает на формирование наблюдательного совета в январе 2023 года

Среда, 7 декабря 2022, 15:15 - Алексей Павлыш

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов рассчитывает на формирование наблюдательного совета компании в конце января 2023 года.

Об этом он сказал во время организованной ЕБРР дискуссии по стабилизации и восстановлению Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Восстановление доверия является моей ключевой задачей. Это связано с перезапуском работы наблюдательного совета, который планируется создать до конца января", - отметил Чернышов.

По его словам, наличие наблюдательного совета улучшит прозрачность и управляемость работы правления "Нафтогаза".

Напомним:

Правительство в ноябре поручило начать новый конкурс на членов наблюдательного совета в НАК "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз" функционирует без наблюдательного совета с сентября прошлого года. Тогда сообщалось, что три независимых члена Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и два члена правления компании оставляют свои должности. Члены наблюдательного совета объявили о своем намерении уйти с должностей еще в апреле прошлого года, но они согласились на предложение правительства временно продлить исполнение обязанностей.

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В октябре прошлого года правительство объявило конкурсный отбор на независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Его планировали завершить и назначить новый состав НС до конца ноября.

Кабинет министров на заседании в четверг, 3 ноября, назначил экс-министра развития общин и территорий Алексея Чернышева председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Тогда же правительство изменило устав "НАК Нафтогаз Украины и отменило проведение конкурсного отбора на должность председателя правления. 

Экономическая правда

Нафтогаз
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