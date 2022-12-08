McDonald's открыл еще два ресторана в Киеве, в частности, на Крещатике
Четверг, 8 декабря 2022, 13:04 -
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в четверг, 8 декабря, возобновила работу еще двух заведений в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
Сеть снова открыла рестораны по адресам:
- пл. Севастопольская, 1;
- ст.м. Крещатик, ул. Крещатик, 19-А.
Напоминаем:
Ресторан сети быстрого питания McDonald's в Хмельницком в четверг, 17 ноября, возобновил работу.
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's с 11 ноября возобновила работу обоих заведений в Черкассах.
Ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила работу в Киеве, Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Житомире и Виннице.
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