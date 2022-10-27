McDonald's відновлює роботу ще трьох закладів у Києві й області

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відновлює роботу ще двох закладів в Києві і одного ресторану у області.

Про це повідомляє пресслужба мережі у Facebook.

Так, з четверга, 27 жовтня, поновлюють роботу ресторанів:

м. Київ, ст. м. Арсенальна, вул. І. Мазепи, 1,

м. Київ, поруч з ТРЦ Blockbuster, просп. С. Бандери, 36-Б

с. Гора, вул. Бориспільська, 6.

Повний перелік відкритих закладів - за посиланням.

Нагадуємо:

У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці вересня мережа оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві за низькою адрес - клієнтів попередили про можливість довгих черг.

18 жовтня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше від початку повномасштабної війни відкрила чотири заклади у Львові.

21 жовтня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила про відкриття ще двох ресторанів у Києві.

Компанія McDonald's відкриває ще сім ресторанів мережі швидкого харчування, пʼять з яких – у Києві, а також Борисполі Київської області та Тернополі.

Економічна правда