McDonald's відновлює роботу в Житомирі і продовжує відкриття київських ресторанів

фото: McDonald's

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's з 28 жовтня відновлює роботу в Житомирі. Також мережа продовжує відкриття київських ресторанів - відновив роботу заклад в ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

"Сьогодні у м. Житомирі відновив роботу McDonald’s, розташований за адресою вул. Київська, 77.

Також впродовж 27 і 28 жовтня відкрилися заклади у м. Києві на вул. І. Мазепи, 1, на просп. С.Бандери, 36 Б, на Кільцевій дорозі, 1, а також у с. Гора по вул. Бориспільська, 6 у Київській області", - йдеться у повідомленні.

Відтепер у столиці та Київській області працюють 37 ресторанів McDonald’s, а всього по Україні - 43.

"У закладах відвідувачі можуть завітати до ресторану і скуштувати страви у залі або ж замовити іншими доступними способами - через експрес-вікна, на МакДрайві або через доставку McDelivery, яку здійснює компанія Glovo (де ця послуга доступна)", - пояснили в McDonald's.

Згідно з новими протоколами безпеки, у ресторанах налаштовані системи сповіщення при оголошенні повітряної тривоги.

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Під час повітряної тривоги заклади зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття. Ресторан продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги - після включення і налаштування обладнання та підготовки працівників до роботи, кажуть в мережі.

"Якщо повітряна тривога скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня. Також ресторани не працюватимуть під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання", - йдеться у пресрелізі.

Дізнатися про відкриття, графік роботи та перелік відкритих ресторанів можна на сайті https://www.mcdonalds.com/ua/uk-ua.html та в мобільному застосунку McDonald’s (в AppStore та Google Play).

Нагадаємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відновлює роботу ще двох закладів в Києві і одного ресторану у області.

Економічна правда