McDonald’s відновлює роботу у Черкасах 

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з 11 листопада відновлює роботу обидвох закладів у Черкасах.

Про це повідомила пресслужба мережі.

Роботу відновлюють заклади на вул. Смілянській, 31 та на вул. Шевченка, 208/1. Зазначається, що у закладі на Смілянській гості можуть розміщуватися в залі ресторану, заїхати на МакДрайв, або замовити страву через доставку з партнерською компанією Glovo. Ресторан на Шевченка також працюватиме в залі закладу.

Ресторани працюватимуть з 09:00 до 21:00 та зачинятимуться у разі оголошення повітряної тривоги. Заклади відновлюють роботу орієнтовно за годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.

Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

Нині в Україні працюють 56 ресторанів McDonald’s.

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Раніше мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу у Києві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі та Вінниці.