McDonald's відкрив у Львові новий ресторан, збудований на початку року

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У Львові 3 листопада відкрився новозбудований ресторан McDonald’s, який мав відкритися на початку року.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі мережі.

"3 листопада у Львові відкрився новозбудований McDonald’s. Він планувався до відкриття у березні 2022 року, і в лютому був майже повністю готовий. Тож, з прийняттям рішення про поступове відновлення роботи в Україні, львівський ресторан на Сихові додали до переліку закладів до відкриття, аби більше жителей міста мали можливість скуштувати улюблені страви McDonald’s.

Протягом наступних двох місяців в Україні планується відкриття ще двох закладів, які були майже повністю добудовані і мали відкритися на початку року", - розповіли в McDonald’s.

Новий ресторан у Львові розташований за адресою просп. Червоної Калини, буд. 60-Б, що на Сихові - найбільшому житловому масиві міста.

Двоповерховий ресторан розрахований на 235 людей і має 155 місць у залі та ще 80 на терасі. У залі працюють 7 терміналів самообслуговування, більшість із яких двосторонні, розповіли в мережі.

"Автомобілісти можуть придбати їжу на МакДрайві з двома лініями в’їзду, де уперше у Львові встановлені цифрові дисплеї для меню. Для організації послуги доставки McDelivery облаштована окрема кімната для кур’єрів.

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Ресторан працює з 09:00 до 21:00 у всіх каналах продажу та дотримується розширених правил безпеки, впроваджених в мережі McDonald’s. Заклад закривається під час повітряної тривоги і відновлює роботу через годину після її скасування. Також не працюватиме ресторан і під час відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

mcdonalds

Напередодні, 1 листопада, у Львові відновили роботу ще два заклади мережі на вул. Володимира Великого, 24а, та на вул. Під Дубом, 7б. Таким чином, відтепер у Львові працюють 7 McDonald’s. А загалом в Україні сьогодні відновили роботу 47 ресторанів.

Дізнатися адреси відкритих закладів McDonald’s в Україні можна на сайті https://www.mcdonalds.com/ua/uk-ua.html та в мобільному застосунку McDonald’s (в AppStore та Google Play).

Нагадаємо:

У середу, 2 листопада, McDonald's заново відкрився в Івано-Франківську, також відкриття продовжуються у Київській області: відтепер McDonald’s працює в Білій Церкві та у Броварах.

Економічна правда