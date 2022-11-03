У Вінниці відновили роботу два ресторани McDonald's

У Вінниці у четвер, 3 листопада, знову відкрилися два ресторани McDonald’s на просп. Юності, 43-а та на вул. Соборній, 51-а.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі мережі.

"Ресторани працюють з 09:00 до 21:00 по всіх каналах продажу та дотримуються розширених правил безпеки, впроваджених в мережі McDonald’s.

Заклади закриваються під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям", - йдеться у повідомленні.

Ресторан продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи. Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня, розповіли в мережі.

Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

Таким чином, відтепер в Україні вже працює 51 ресторан мережі.

ВІДЕО ДНЯ

Дізнатися про відкриття нових закладів та функціонування експрес-вікон і МакДрайву у відкритих ресторанах можна з офіційних джерел інформації McDonald’s в Україні: на сайті https://www.mcdonalds.com/ua/uk-ua.html та в мобільному застосунку McDonald’s (в AppStore та Google Play).

Нагадаємо:

У Львові 3 листопада відкрився новозбудований ресторан McDonald’s, який мав відкритися на початку року.

Економічна правда