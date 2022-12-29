Новости 29 декабря: очередная массированная атака на энергетику, Казахстан хочет экспортировать свою нефть через "Дружбу"

Об энергетике. Во время десятой массированной ракетной атаки врага на объекты инфраструктуры утром 29 декабря, россияне атаковали одну из ТЭС ДТЭК, это 22-я атака на объекты компании. Также из-за вражеских ракетных обстрелов утром в четверг 90% Львова осталось без электроснабжения

О бизнесе. Согласно Bloomberg Billionaires Index первые 500 самых богатых людей мира потеряли в 2022 году 1,4 трлн долларов состояния, в том числе 100 млрд долл - российские олигархи

О "Дружбе". Казахстанский нефтепроводный оператор "КазТрансОйл" направил российской "Транснефти" запрос на транспортировку своей нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию со следующего года

О нефти. Цена на нефть в четверг, 29 декабря, продолжают снижаться из-за слабой эффективности торгов в конце года

О Жеваго. Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте беглого украинского олигарха Константина Жеваго

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