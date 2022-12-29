Ціни на нафту знижуються на тлі неефективних торгів наприкінці року

Ціна на нафту в четвер, 29 грудня, продовжують знижуватися через слабку ефективність торгів наприкінці року.

Про це повідомляє enkorr.

На лондонській біржі ICE Futures вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent становить 83,14 дол за барель, що на 0,12 дол (0,14%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти здешевшали на 1,07 дол (1,3%), до 83,26 дол за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на 0,28 дол (0,35%), до 78,68 дол за барель. На час закриття попередніх торгів вартість цих контрактів знизилася на 0,57 дол (0,7%), до 78,96 дол за барель.

Видання зазначає, що оптимізм інвесторів, пов'язаний з очікуваннями збільшення попиту на нафту вслід за зняттям карантинних обмежень у Китаї, змінився побоюваннями нової хвилі коронавірусу в світі.

Пекін заявив про намір пом'якшити епідеміологічні вимоги для тих, хто прибуває в країну з 8 січня. Також влада КНР відновить видачу документів для туристів, які бажають виїхати за кордон. США й Італія вже оголосили про запровадження додаткових вимог для пасажирів, які прибувають із Китаю.

"Відмова Китаю від туристичних обмежень може спровокувати нову глобальну хвилю захворюваності COVID-19. Це, у свою чергу, може послабити попит на нафту і призвести до зниження цін", – зазначив директор JTD Energy Services Pte в Сінгапурі Джон Дрісколл.

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У центрі уваги трейдерів у четвер – дані про запаси енергоносіїв у США за минулий тиждень. Звіт Американського інституту нафти (API) показав, що запаси нафти у Штатах за тиждень, що завершився 23 грудня, скоротилися на 1,3 млн барелів після падіння на 3,07 млн барелів тижнем раніше.