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Львів на 90% залишився без світла через обстріли – Садовий

Четвер, 29 грудня 2022, 09:55 - Анастасія Жарикова

Через ворожі ракетні обстріли зранку у четвер 90% Львова залишилось без електропостачання.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"90% міста - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків", 0 написав він.

Очільник міста додав, що трамваї та тролейбуси у місті не курсують. 

"Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", – зазначив Садовий.

Нагадуємо:

У ніч на 29 грудня російські війська атакували Україну дронами, а вранці – крилатими ракетами, по всій території України можуть працювати сили ППО.

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ТОВ "ДТЕК" застосувало екстрені відключення світла в Одеській та Дніпропетровські областях через загрозу ракетних ударів росіян, також про екстрені відключення повідомили "Житомиробленерго" та "Сумиобленерго".

У столиці в четвер, 29 грудня, через чергову масовану ракетну атаку на об’єкти критичної інфраструктури можливі перебої з електроенергією та водопостачанням.

У Харкові вранці у четвер через чергову російську масовану ракетну атаку зупинили рух метрополітену.

Львів електроенергія
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