Львів на 90% залишився без світла через обстріли – Садовий

Через ворожі ракетні обстріли зранку у четвер 90% Львова залишилось без електропостачання.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"90% міста - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків", 0 написав він.

Очільник міста додав, що трамваї та тролейбуси у місті не курсують.

"Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", – зазначив Садовий.

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