Росіяни вкотре поцілили в одну з ТЕС ДТЕК: це вже 22-га атака на об’єкти компанії

Під час десятої масованої ракетної атаки ворога на об’єкти інфраструктури вранці 29 грудня, росіяни атакували одну з ТЕС ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.

"Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції", – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що один з працівників станції отримав легкі поранення, його доправили до лікарні.

"Це вже 22-га терористична атака росії на енергетичні об'єкти ДТЕК", – констатували в ДТЕК Енерго.

Нагадуємо:

У ніч на 29 грудня російські війська атакували Україну дронами, а вранці – крилатими ракетами, по всій території України можуть працювати сили ППО.

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"ДТЕК" застосувало екстрені відключення світла в Одеській та Дніпропетровські областях через загрозу ракетних ударів росіян, також про екстрені відключення повідомили "Житомиробленерго" та "Сумиобленерго".

Після десятого масованого обстрілу росіянами об’єктів критичної інфраструктури складна ситуація з електропостачанням спостерігається у двох областях та на заході України.