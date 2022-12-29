Казахстан хоче експортувати свою нафту через нафтопровід "Дружба"

Казахстанський нафтопровідний оператор "КазТрансОйл" направив російській "Транснєфті" запит на транспортування своєї нафти нафтопроводом "Дружба" до Німеччини з наступного року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву "КазТрансОйл".

Це може стати першим кроком для постачання казахстанської нафти до німецьких нафтопереробних заводів, оскільки країна намагається замінити російські поставки. Хоча трубопровідні поставки звільнені від європейських санкцій, Німеччина пообіцяла відмовитися від російської нафти до кінця цього року.

КазТрансОйл попросив російську "Транснефть" про транзитні потужності для відправки 1,2 млн тонн казахстанської нафти через Білорусь в напрямку польського пункту прийому Адамове-Застава для подальших поставок до Німеччини.

У "Транснєфті" зазначила, що запит, який компанія поки що не отримала, потребує схвалення Міністерства енергетики РФ, але "технічно можливо" доставити ці обсяги.

Німеччина веде переговори з Казахстаном про постачання нафти для заміщення російських поставок, але переговори ще не завершені. За даними німецького міністерства економіки, в умовах нинішніх санкцій дозволено використовувати існуючу трубопровідну мережу для казахстанської нафти.