Новости 28 декабря: Жеваго задержали в Куршевеле, дефицит в энергосистеме вырос

О Жеваго. Украинского бизнесмена, экснардепа Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны.

Адвокаты беглого олигарха Константина Жеваго просили его не ездить во Францию, где он недавно "засветился", но для бизнесмена оказался важнее ежегодный обязательный ритуал - "тусовка" на курорте Куршавель.

О ситуации в энергосистеме. На среду, 28 декабря, дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме вырос в результате остановки некоторых блоков электростанций из-за обстрела россиянами газовой инфраструктуры.

Ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется, в ближайшее время столица может вернуться к графикам отключений.

О газе. В результате повреждения магистрального газопровода в Харьковской области снижено давление газа в газотранспортной сети Донетчины.

Об Украине и МВФ. В "Большой семерке" (G7) ожидают более активного привлечения МВФ в 2023 году по вопросу финансовой поддержки Украины. Но говорить об объеме новой программы и ее условиях пока рано.

О налоговой реформе. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что снижение налогов в рамках запланированной в Раде и ОП налоговой реформы должно предусматривать компенсаторы выпадающих доходов госбюджета.

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