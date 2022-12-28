В G7 ожидают более активного участия МВФ в финансовой помощи Украине – Марченко

В "Большой семерке" (G7) ожидают более активного привлечения МВФ в 2023 году по вопросу финансовой поддержки Украины. Но говорить об объеме новой программы и ее условиях пока рано.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Конечно, разделение ответственности - это ключевой вопрос, который сейчас стоит. У меня буквально перед интервью с вами была последняя в этом году встреча министров финансов G7, руководства МВФ и Всемирного банка. Ключевой месседж, который сейчас звучит от наших партнеров, - они хотят другой вовлеченности МВФ", - сказал министр.

"Вы говорите, что Штаты хотели бы большей вовлеченности ЕС. И здесь я понимаю, почему европейская система принятия решений была более сложной, чем, например, американская. Надо согласование 27 стран, там механика другая.

Сейчас же звучит сигнал о том, что МВФ должен в следующем году помочь Украине. Это звучит от каждой страны "Большой семерки", от руководства этих стран. Они как одни из ключевых акционеров видят в этом роль МВФ", - добавил он.

При этом Марченко отметил, что сейчас все усилия и внимание направлено на выполнение Мониторинговой программы МВФ.

"Мы видим роль ЕС в следующем году - 18 млрд евро, мы знаем, что США планируют предоставить $9,9 млрд на 9 месяцев, есть понимание относительно других меньших стран, что именно может быть предоставлено. А сейчас спрашивают роль МВФ в этом процессе, и здесь давление достаточно высокое на руководство фонда. Мы, в свою очередь, готовы к любому развитию событий", - резюмировал он.

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Напомним:

Руководство Международного валютного фонда одобрило Мониторинговую программу с привлечением Совета фонда для Украины, которая продлится 4 месяца и станет предпосылкой к новой программе финансирования МВФ.

Мониторинговая программа с участием совета директоров для Украины (PMB), которую окончательно утвердил МВФ 19 декабря, в случае ее успешного прохождения в марте 2023 года может смениться большой программой с финансированием.

Экономическая правда