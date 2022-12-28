Налоговая реформа со снижением ставок сейчас будет иметь негативные последствия – министр финансов

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что снижение налогов в рамках запланированной в Раде и ОП налоговой реформы должно предусматривать компенсаторы выпадающих доходов госбюджета.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Перед введением любых изменений нужно оценить их последствия. И потом уже принимать решение, осуществлять ли эти реформы или нет. Если реформы адекватны и направлены на улучшение общественной жизни и блага в целом всего общества Украины, а не конкретных бизнесов или конкретных граждан, они имеют право на существование. И даже наши партнеры не будут возражать этому.

Но если эти реформы предусматривают формирование популярного общественного мнения и поддержки, несмотря на цену вопроса для другой категории граждан, то у меня на такие предложения есть собственное мнение. Оно формируется моим мандатом как министра финансов", - отметил министр.

"МВФ не нужно ничего продавать. Их интересует только одно: имеете возможность это делать - делайте. Цена вопроса - сколько? Если цена вопроса, которую вы можете объективно перекрыть за счет других источников, никто не будет возражать.

А ответ вроде о финансовом или экономическом рае, который будет сформирован после реформы, что позволит этот вопрос потом как-то перекрыть, он не устроит МВФ. У них есть достаточно большая и широкая экспертиза сотрудничества со странами, которые проходили такие решения. И поэтому их беспокоит только одно - какие компенсаторы, каким образом этот вопрос будет перекрыт. Больше ничего", - добавил Марченко.

Он подчеркнул, что налоговая реформа со снижением ставок сейчас будет иметь негативные последствия.

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"Последствия очевидны для нас, и опыт других стран показывает, что этого лучше не делать. Если кто-то думает, что у нас есть какие-то уникальные экспертизы или наша экономика какая-то суперуникальная, или некоторые налоговые эксперты и макроэкономисты имеют какие-то визионерские решения, то я хочу предостеречь всех от такого рода мыслей.

Это уже было, это уже проходили, последствия очевидны, в том числе для Украины, и в Украине это уже было", - подчеркнул министр.

Он допускает, что может сложиться ситуация, что послевоенной Украине будет нужна совершенно противоположная реформа чем та, которую обсуждают сейчас.

"И я не уверен, что мы сейчас будем готовы об этом говорить. Потому что я не знаю, какую послевоенную страну мы получим, условно говоря, сколько собственного ресурса у нас при этом будет, чтобы страна жила и развивалась", - резюмировал Марченко.

Напомним:

Обновленная концепция налоговой реформы ("10-10-10"), которую курирует заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, предусматривает существенное ограничение наличных операций, в частности с помощью введения дополнительного налога на снятие наличных.

Подробнее об обновленной концепции налоговой реформы "10-10-10" читайте в статье Ярослава Винокурова: Налог на наличные и гарантия возмещения НДС: реформа "10-10-10" снова в повестке дня. Что там нового?

Экономическая правда