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Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых атомных блоков, области получили лимиты – Укрэнерго

Среда, 28 декабря 2022, 11:13 - Анастасия Жарикова

На среду, 28 декабря, дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме вырос в результате остановки некоторых блоков электростанций из-за обстрела россиянами газовой инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В то же время, благодаря потеплению уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления.

"Однако в результате имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений", – отмечают в регуляторе.

За последние три месяца энергосистема Украины перенесла 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян, в результате которых объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения.

"Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время. Ремонтные бригады "Укрэнерго", производителей электроэнергии и операторов систем распределения работают непрерывно", – добавили в компании.

Экономическая правда

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