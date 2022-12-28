Киев вскоре сможет вернуться к плановым графикам отключений света – Yasno
Ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется, в ближайшее время столица может вернуться к графикам отключений.
Об этом заявил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.
"Прежде всего, коллеги видят, что ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется. Отключения становятся более прогнозируемыми, благодаря невероятной работе энергетиков. Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться к графикам. Вы и сами это чувствуете", - написал Коваленко.
"Конечно, после того, как вернемся, стоит вспомнить и использовать на практике все, что знаем о пользовании электроприборами. Особенно на время подготовки к праздникам.
Должны использовать электроэнергию ответственно, чтобы с поставками не было перекосов. Особенно - не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет", - призвал он.
По его словам, дополнительно к домам, которые отключаются централизованно, добавляется значительное количество тех, кто отключается самостоятельно.
Кроме этого, городские власти Киева получили 107 заявок ОСМД на компенсацию 70% стоимости приобретения генераторов для домов.
Чтобы получить такую компенсацию, ОСМД/ЖСК должны обратиться в районные администрации с заявлением и пакетом документов, пояснил Коваленко.
"И это будет действительно хорошей инвестицией и проявлением заботы, потому что от таких генераторов можно запитать водяные насосы, лифты или другую технику", - резюмировал он.
Напомним:
На среду, 28 декабря, дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме вырос в результате остановки некоторых блоков электростанций из-за обстрела россиянами газовой инфраструктуры.
Экономическая правда