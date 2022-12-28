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Из-за повреждения магистрального газопровода снизили давление газа в сети Донетчины

Среда, 28 декабря 2022, 15:45 - Алексей Павлыш

В результате повреждения магистрального газопровода в Харьковской области снижено давление газа в газотранспортной сети Донетчины.

Об этом заявляет Оператор ГТС Украины.

Снижение давления повлияло на объемы транспортировки газа к объектам инфраструктуры региона.

"Сотрудники ОГТСУ оперативно локализовали аварийный участок газопровода в целях безопасности. Ремонтные бригады Краматорского ЛПУМГ сразу выехали на место инцидента для анализа повреждений, а также планирования и проведения восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Детали относительно инцидента и оценочные сроки устранения обещают сообщить после оценки масштабов разрушений.

Сейчас Донецкая область остается одним из самых сложных регионов Украины с большим количеством повреждений критической инфраструктуры в результате постоянных обстрелов Россией, подчеркивают в ОГТС.

"Ремонтные бригады Краматорского ЛПУМГ неоднократно устраняли последствия масштабных разрушений газотранспортной инфраструктуры, имеют огромный опыт и сильные компетенции для выполнения таких работ.

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Команда ОГТСУ прилагает все усилия для ликвидации повреждений на участке ГТС", - резюмировали в компании.

Напомним:

На среду, 28 декабря, дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме вырос в результате остановки некоторых блоков электростанций из-за обстрела россиянами газовой инфраструктуры.

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что на территории Донецкой области отключили все газовые котельные из-за повреждения магистрального газопровода на Харьковщине.

Экономическая правда

ГТС газ война Донецк Харков
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