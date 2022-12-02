Новости 2 декабря: прогноз падения экономики ухудшили, ЕС одобрил потолок цен на российскую нефть

О падении украинской экономики. Минэкономики вынуждено вернуться к первоначальному прогнозу падения реального ВВП в этом году на 32-33,5% из-за российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

О потолке цен на российскую нефть. В ЕС согласовали установление верхней границы цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, прокладывая путь к более широкому соглашению с "Группой семи".

Об объедении министерств. Кабмин утвердил постановление, которым объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий.

О ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется достичь соглашения с РФ и Украиной о создании зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции до конца этого года.

О гранте от США. В государственный бюджет поступила первая часть гранта от США через Целевой фонд Всемирного банка – 1,5 миллиарда долларов.

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Как на самом деле отключают потребителей от электричества и что не так с электросетью. Объяснение энергетика

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Как устроена электросеть Украины, какие у нее есть недостатки и почему городской голова, руководитель военной администрации или другой чиновник не могут выключать свет, тыкая пальцем в карту. (укр)