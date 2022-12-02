Украина получила первые 1,5 миллиарда долларов гранта от США

В государственный бюджет поступила первая часть гранта от США через Целевой фонд Всемирного банка – 1,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В ведомстве пояснили, что это первый транш грантовых средств с 4,5 млрд. дол. США, предоставленные в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Средства будут использованы для обеспечения пенсионных выплат и социальной помощи. В частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг, поддержку малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи в четверг подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты во вторник, 22 ноября, выделяют Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов грантовой помощи для поддержки госбюджета.