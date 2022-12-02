Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП из-за ракетных ударов РФ по энергосистеме

Минэкономики вынуждено вернуться к первоначальному прогнозу падения реального ВВП в этом году на 32-33,5% из-за российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко на брифинге в пятницу, пишет "Интерфакс-Украина".

"Совершенно очевидно, что макропрогноз должен быть изменен, корректнее - откорректирован. Мы в начале года предполагали, что падение экономики будет на уровне 32-33%. Далее экономика показала очень высокие адаптивные способности.

Но, учитывая атаку на энергетическую систему, которая произошла в ноябре, конечно, часть предприятий приостановила свою деятельность. Это свидетельствует о том, что мы как Министерство экономики несколько ухудшили наши перспективы и, к сожалению, вернулись к нашему предыдущему прогнозу: до конца года падение ВВП может составить 32-33%, даже 33,5%", - отметила Свириденко.

Министр предположила, что с этим согласятся и коллеги из Национального банка Украины.

Напомним:

НБУ рассмотрит оценки влияния блэкаутов на украинскую экономику уже на следующей неделе на заседании Комитета по вопросам монетарной политики. В январе опубликуют обновленные цифры макропрогноза с учетом этих факторов.

ВИДЕО ДНЯ

В Oxford Economics после 9 месяцев войны в Украине ожидают, что падение ВВП Украины достигнет 31% в 2022 году, и сократится еще на 2-2,5% в следующем году из-за экстремальных экономических вызовов.

Экономическая правда