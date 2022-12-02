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В МАГАТЭ надеются договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС до конца года

Пятница, 2 декабря 2022, 12:29 - Алексей Павлыш

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется достичь соглашения с РФ и Украиной о создании зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции до конца этого года.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью итальянской газете La Repubblica, пишет Reuters.

"Я обязуюсь найти решение как можно быстрее. Надеюсь, до конца года", - сказал Гросси.

При этом он не исключил встречи с президентом России Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наша цель - избежать ядерной аварии, а не создать военную ситуацию, которая бы способствовала одной или другой стороне", - сказал Гросси.

Напомним:

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что переговоры по созданию зоны физической и ядерной безопасности вокруг ЗАЭС продвигаются.

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МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины - агентство считает, что это позволит усилить защиту энергетической инфраструктуры Украины.

Экономическая правда

АЭС Украина Россия атомная энергетика война
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