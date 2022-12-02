Правительство объединило Мининфраструктуры и Минрегион: новое министерство возглавит Кубраков

Кабмин утвердил постановление, которым объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий.

Об этом сообщили в правительстве.

"Постановлением предлагается переименовать Министерство инфраструктуры в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, реорганизовать Министерство развития общин и территорий путем присоединения к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

При этом, согласно постановлению, Минрегион будет прекращено - министерство продолжает выполнять функции и полномочия в определенных сферах до завершения осуществления мероприятий по присоединению к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры, которому передаются функции и полномочия Минрегиона.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры является правопреемником имущества, прав и обязанностей Минрегиона, который реорганизуется.

Напомним:

Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры и назначила его на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Министр инфраструктуры Александр Кубраков написал заявление об увольнении - ожидается, что он станет вице-премьером, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие.

Ранее УП писала, что Министерство развития общин и территорий Украины могут объединить с Министерством инфраструктуры.

Экономическая правда