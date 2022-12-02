Правительство объединило Мининфраструктуры и Минрегион: новое министерство возглавит Кубраков
Кабмин утвердил постановление, которым объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий.
Об этом сообщили в правительстве.
"Постановлением предлагается переименовать Министерство инфраструктуры в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, реорганизовать Министерство развития общин и территорий путем присоединения к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры", - говорится в сообщении.
При этом, согласно постановлению, Минрегион будет прекращено - министерство продолжает выполнять функции и полномочия в определенных сферах до завершения осуществления мероприятий по присоединению к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры, которому передаются функции и полномочия Минрегиона.
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры является правопреемником имущества, прав и обязанностей Минрегиона, который реорганизуется.
Напомним:
Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры и назначила его на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков написал заявление об увольнении - ожидается, что он станет вице-премьером, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие.
Ранее УП писала, что Министерство развития общин и территорий Украины могут объединить с Министерством инфраструктуры.
Экономическая правда