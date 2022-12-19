НАБУ хочет продолжить расследование по делу против экс-главы НБУ Шевченко

Детективы НАБУ подали ходатайство о продлении сроков досудебного расследования на 12 месяцев по делу против экс-главы НБУ Кирилла Шевченко, которого подозревают в хищении средств государственного "Укргазбанка" на более 206 млн грн.

Об этом сообщил сам Шевченко в Facebook.

По словам экс-главы НБУ, дело против него "разваливается на глазах".

"В Бюро так спешили объявить мне подозрение и подать в розыск до очевидно кем-то назначенного дедлайна, что только сейчас вспомнили о том, что к обвинениям добавляется обязательная предпосылка - доказательная база. И с ней у НАБУ крайне плохо.

В пятницу мои защитники получили информацию о том, что детективы НАБУ подали ходатайство о продлении сроков досудебного расследования. За три последних недели - это уже второе.

На этот раз НАБУ просит продлить сроки досудебного расследования до 12 месяцев - "в связи с необходимостью проведения двух десятков следственных и розыскных действий", - написал Шевченко.

Он считает, что эти факты указывают на то, что решение об объявлении подозрения "является ангажированным, принималось в спешке и под влиянием политических факторов".

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"Дело НАБУ является политически мотивированным, искусственно созданным на скорую руку и не содержит никаких доказательств. И развалится в любом беспристрастном суде.

Именно поэтому НАБУ и будет просить ВАКС о продлении сроков расследования. Приглашаю журналистов на это заседание, которое состоится 21 декабря 2022 года", - добавил экс-глава НБУ.

Напомним:

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко, которому ВАКС избрал заочное содержание под стражей, заявил о "политическом преследовании" и том, что суд отказал во всех ходатайствах, которые заявляла сторона защиты: собирается подавать апелляцию.

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, сейчас обосновался в столице Австрии Вене, говорится в расследовании УП "Батальон Вена 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры".

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн. грн., среди которых - экспредседатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

Эксглава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

9 ноября пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила, что бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.

Экономическая правда