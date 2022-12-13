"Укрнафта" переходит на государственную систему закупок Prozorro

ПАО "Укрнафта", которая сейчас находится в управлении Минобороны, переходит на государственную систему закупок Prozorro.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы хотим, чтобы игроки рынка пришли на эти торги и честно конкурировали качеством, надежностью, ценой", - заявил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

"Информируем, что уже состоялись два открытых аукциона - продали объемы природного и сжиженного газа.

Теперь настало время закупок. Отныне закупки "Укрнафты" будут проводиться через систему Prozorro - с учетом всех требований безопасности военного положения", - добавил он.

По его словам, в "Укрнафте" хотят, игроки рынка пришли на эти торги "и честно конкурировали качеством, надежностью, ценой".

"Также компания открывает горячую телефонную линию и чатбот, а вскоре и специальный емейл. Если вы, как участник прошлого и/или будущего аукциона, видите дискриминацию - сможете сообщить нам об этом. Мы действительно нуждаемся в вашей поддержке. Давайте работать вместе. Это - наш экономический фронт", - добавил Корецкий.

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Напоминаем:

Наблюдательный совет "Укрнафты", которая сейчас находится в управлении Минобороны, обязал директора компании Сергея Корецкого инициировать внеплановые налоговую и аудиторскую проверки.

Экс-гендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий возглавил отчужденные государством в начале ноября компании "Укрнафта" и "Укртатнафта". Впоследствии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" 9 ноября внесли изменения в устав, изменив коллективный исполнительный орган (правление) на единоличный (директор) в лице Корецкого.

Следствие подозревает должностных лица группы компаний "Укрнафты" в уклонении от уплаты налогов на более 700 млн грн в течение 2019-2022 годов.

В понедельник, 7 ноября, ЭП сообщила, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным перейдут в собственность государства.

В тот же день о соответствующем решении официально заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, изъятые активы приобрели статус военного имущества и были переданы в управление Министерства обороны.

После завершения военного положения эти активы могут быть возвращены владельцам или соответственно возмещена их стоимость.

Экономическая правда