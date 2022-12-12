"Укрнафта" инициирует внеплановые проверки в компании

Наблюдательный совет "Укрнафты", которая сейчас находится в управлении Минобороны, обязал директора компании Сергея Корецкого инициировать внеплановые налоговую и аудиторскую проверки.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".

Корецкого обязали обратиться в Государственную налоговую службу и Государственную аудиторскую службу с ходатайством о проведении внеплановой комплексной проверки.

"Результаты такой проверки позволят в полной мере установить реальное положение дел на предприятии", - отметили в пресс-службе.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. До недавнего времени это была полугосударственная компания, в которой 50%+1 акция принадлежала НАК "Нафтогаз Украины", а около 42% акций - группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

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Напоминаем:

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Экс-гендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий возглавил отчужденные государством в начале ноября компании "Укрнафта" и "Укртатнафта". Впоследствии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" 9 ноября внесли изменения в устав, изменив коллективный исполнительный орган (правление) на единоличный (директор) в лице Корецкого.

Следствие подозревает должностных лица группы компаний "Укрнафты" в уклонении от уплаты налогов на более 700 млн грн в течение 2019-2022 годов.

В понедельник, 7 ноября, ЭП сообщила, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным перейдут в собственность государства.

В тот же день о соответствующем решении официально заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, изъятые активы приобрели статус военного имущества и были переданы в управление Министерства обороны.

После завершения военного положения эти активы могут быть возвращены владельцам или соответственно возмещена их стоимость.





