На Кременчуцькому НПЗ проходять обшуки

знімок в'їзду до Кременчуцького НПЗК, google maps

Бюро економічної безпеки та Служба безпеки проводять обшуки на Кременчуцькому нафтопереробному заводі за підозрою в ухиленні від сплати керівництвом 700 млн грн податків.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо ухилення від сплати податків керівництвом одного з найбільших нафтопереробних заводів України. Хоча назва заводу не вказується, СБУ опублікувала фото, на якому видно в’їзд на територію Кременчуцького НПЗ (ПАТ "Укртатнафта"). Інформацію підтвердили джерела ЕП.

У БЕБ додають, що у ймовірному ухиленні від податків також задіяна група підприємств, які постачають паливно-мастильні матеріали, власником яких є один з українських олігархів.

За даними слідства, протягом 2019-2022 років службові особи декількох підприємств ймовірно занизили податкові зобов’язання з акцизного податку. Зокрема, приховували та не відображали у податковій та бухгалтерській звітності фінансово-господарські операції. За інформацією БЕБ, ухилення від сплати податків може становити понад 700 млн грн.

Наразі в офісних приміщеннях та на НПЗ проводяться санкціоновані обшуки. Правоохоронці шукають документальну доказову базу та унеможливлють знищення предметів та документів, які підтверджують вчинення ймовірного злочину.

Також перевіряється інформація щодо можливих порушень, здійснених з метою збільшення прибутку під час виготовлення пального. Детективи проводять забір зразків палива для експертизи. Виявлені та вилучені документи та предмети, що підтверджують протиправну діяльність, будуть визнані речовими доказами.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ухилення від сплати податків здійснюється детективами Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та у співпраці зі Службою безпеки.

Раніше у Службі безпеки України заявили, що співробітники СБУ здійснюють превентивні заходи, "аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до державної власності у робочому стані".

"Укрнафта" донедавна була напівдержавною компанією, в якій 50%+1 акція належала НАК "Нафтогаз України", а близько 42% акцій – групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Кременчуцький НПЗ (ПАТ "Укртатнафта") на 43,05% також належив державі в особі НАК "Нафтогаз України", решта акцій була поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським. Проте на початку листопада держава відчужила ці активи та передала їх в управління Міністерству оборони.

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Нагадуємо:

Вранці у середу повідомлялося, що ПАТ "Укрнафта", яка раніше була відчужена державою, заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми. Також співробітники СБУ прийшли в "Укртатнафту".

У понеділок, 7 листопада, ЕП повідомила, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.

Після завершення воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їх вартість.



