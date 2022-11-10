Екскерівник WOG Корецький очолив "Укрнафту" та "Укртатнафту"

Колишній гендиректор мережі АЗС WOG очолив відчужені державою на початку листопада компанії "Укрнафт" та "Укртатнафта".

Про це йдеться у даних YouControl.

Зазначається, що зміна керівництва "Укрнафти" сталася 8 листопада, "Укртатнафти" – за декілька днів, 10 листопада.

Корецький розпочав роботу у групи "Континіум", заснованою підприємцями Ігорем Єремеєвим і Степаном Івахівим, наприкінці 90-х. У 2013 році Корецький очолив мережу АЗС WOG, що входить до структури групи, і на посаді генерального директора пропрацював до 2018 року.

З посади він пішов у власний бізнес та створив мережу кав’ярень Idealist Coffee. Як Корецький розповідав в інтерв’ю Forbes Україна, у 2020 році виторг Idealist становив близько 100 млн грн, а у 2021 році він планував збільшити його вдвічі.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. Донедавна це була напівдержавна компанія, в якій 50%+1 акція належала НАК "Нафтогаз України", а близько 42% акцій – групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Кременчуцький НПЗ (ПАТ "Укртатнафта") на 43,05% також належив державі в особі НАК "Нафтогаз України", решта акцій була поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським.

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На початку листопада держава відчужила ці активи та передала їх в управління Міністерству оборони.

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Нагадуємо:

У середу, 9 листопада, ПАТ "Укрнафта" заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми. Також співробітники СБУ прийшли в "Укртатнафту" на Кременчуцький НПЗ.

Слідство підозрює службових особи групи компаній "Укрнафти" в ухиленні від сплати податків на понад 700 млн грн протягом 2019-2022 років.

У понеділок, 7 листопада, ЕП повідомила, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.

Після завершення воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їх вартість.