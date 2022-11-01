Кабмін звільнив Вітренка з посади голови "Нафтогазу"

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Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

"Кабмін звільнив Юрія Вітренка", – написав він.

У наступному повідомленні народний обранець додав, що уряд проголосував одноголосно.

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Нагадуємо:

ЕП з посиланням на джерела у Верховній Раді та "Нафтогазі" повідомляла, що найближчим часом Юрій Вітренко втратить посаду голови НАК "Нафтогаз України".