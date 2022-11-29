Новости 29 ноября: США выделяют средства на восстановление энергосистемы, Starlink будут ввозить без НДС

О деньгах от США. Соединенные Штаты предоставят Украине поддержку объемом 53 млн долларов для срочной закупки оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы после российских ракетных ударов.

О Starlink. Кабмин освободил от НДС и ввозной пошлины запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов, а также оборудование спутникового интернета (Starlink).

Об АЭС. МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины - агентство считает, что это позволит усилить защиту энергетической инфраструктуры Украины.

Об импорте российского СПГ. Европа импортирует рекордное количество российского сжижженого газа, что свидетельствует о том, что регион не полностью избавился от своей зависимости от энергоресурсов из РФ, даже когда поток через трубопроводы почти прекратился.

О российских удобрениях. После продолжения "зерновой сделки" по экспорту украинского зерна через порты Черного моря начал разблокироваться экспорт российских удобрений - первое судно с российскими удобрениями для Африки вышло из порта Нидерландов.

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