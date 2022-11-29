Европа импортирует рекордные объемы российского СПГ – FT

Европа импортирует рекордное количество российского морского газа, что свидетельствует о том, что регион не полностью избавился от своей зависимости от энергоресурсов из РФ, даже когда поток через трубопроводы почти прекратился.

Об этом сообщает Financial Times.

Импорт российского сжиженного природного газа, обычно транспортируемого крупными танкерами, вырос более чем на 40 процентов в период с января по октябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это подчеркивает трудности, с которыми столкнулась Европа, отказавшись от газа из Москвы, несмотря на попытки Брюсселя уйти от российских источников.

Российский СПГ составил 16% европейского морского импорта за этот период. Несмотря на то, что общий объем в 17,8 миллиарда кубометров составлял лишь долю от 62,1 миллиарда кубометров газовых потоков по трубопроводам за это время, он, тем не менее, оставляет Европу зависимой от российских энергоресурсов.

"Однажды Путин может проснуться и сказать: "Мы прекратим посылать СПГ в Европу", заставив регион покупать на еще более дорогом спотовом рынке", – сказала ученый Центра глобальных исследований в Колумбийском университете Анн-Софи Корбо.

Также Россия может перенаправлять грузы в страны, испытывающие нехватку СПГ, таких как Бангладеш и Пакистан, по низким ценам, чтобы достичь политических преимуществ и давить на европейцев, добавила она.

Санкции против российского газа из-за его важности для энергетической безопасности некоторых европейских стран не применялись. В свою очередь, Кремль воспользовался этим, постепенно сокращая поток через трубопроводы после вторжения в Украину, повышая цены и усугубляя кризис стоимости жизни на всем континенте.

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Согласно данным Bruegel, объем газа из России в трубопроводный транспорт сократился почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Чтобы восполнить пробел, Европа, в прошлом году импортировавшая 155 млрд кубометров российского природного газа, включая СПГ, обратилась к международному рынку СПГ.

Согласно данным Refinitiv, с января по октябрь ЕС импортировал СПГ в мировом масштабе на рекордные 111 млрд. кубометров, что почти на 70% больше, чем в прошлом году.

Импорт из России за этот период составил 17,8 млрд кубометров, увеличившись на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, причем почти все объемы пришлись на Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды.

"Мое несколько циничное мнение: если мы покупаем СПГ в России, это нормально. Потому что мы получаем от россиян то, что иначе было бы отправлено [куда-нибудь в другое место]", — говорит старший научный сотрудник Bruegel Георг Захманн.

"Европа срочно нуждается в механизме защиты от случая, когда Россия избирательно посылает газ отдельным покупателям в Европе, чтобы купить политическую выгоду" и нарушить единство Европы, добавил он.