Первая партия удобрений РФ отправилась из Нидерландов в Африку – офис генсека ООН

После продолжения "зерновой сделки" по экспорту украинского зерна через порты Черного моря начал разблокироваться экспорт российских удобрений - первое судно с российскими удобрениями для Африки вышло из порта Нидерландов.

Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"ООН приветствует безвозмездную передачу 260 000 метрических тонн удобрений от производителей РФ, хранящихся в европейских портах и складах, которые будут служить для облегчения гуманитарных потребностей и предотвращения катастрофической потери урожая в Африке, где сейчас идет посевная кампания.

Сегодня из Нидерландов на зафрахтованном ВПП судне MV Greenwich вышла первая партия удобрений объемом 20 000 тонн, которая направляется в Малави через Мозамбик. Это будет первая из ряда поставок удобрений, предназначенных для ряда других стран Африканского континента в ближайшие месяцы", - заявили в ООН.

В ООН объясняют, что эта инициатива по предоставлению удобрений является частью договоренностей, подписанных в Стамбуле 22 июля ("зерновое соглашение").

"Генеральный секретарь благодарит правительства РФ, Малави и правительства Нидерландов, в тесной координации с ЕС, за их готовность разрешить эту первую критически важную гуманитарную партию удобрений ВПП для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

ООН продолжает интенсивные дипломатические усилия со всеми сторонами для обеспечения беспрепятственного экспорта критически важного продовольствия и удобрений из Украины и Российской Федерации, освобожденных от санкций, на мировые рынки", - добавили в ООН.

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Во время подписания "зернового соглашения" 22 июля в Стамбуле представители РФ договорились также о том, что их страна со своей стороны будет транспортировать морским путем удобрения.

В ноябре российский президент Владимир Путин заявлял о невыполнении второй части договоренностей - разблокировании экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Экономическая правда