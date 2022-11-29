Если блекаут надолго: что нужно знать и иметь в случае отключения света, тепла и воды

Как подготовиться в случае длительного отключения электричества, какие запасы нужно сделать, как будут работать банки, АЗС и пункты несокрушимости.(укр)

Більше місяця українська енергетична інфраструктура потерпає від російських обстрілів. Через масовані ракетні обстріли пошкоджено критичні об’єкти, які ледь встигають відновлювати.

23 листопада, внаслідок чергової атаки агресора, Україна пережила перший в своїй історії блекаут. Цілі міста залишилися без світла, води та опалення. Вперше відбулася й аварійна зупинка всіх атомних енергоблоків.

Імовірність того, що повний блекаут може повторитися знову, висока. Тому треба бути готовим до тривалої відсутності електроенергії. Що потрібно мати та що потрібно знати, аби в цей час мати достатньо продовольства, світла, палива та залишатись на зв'язку?

Запаси їжі та води

В першу чергу слід подбати про запас їжі, яка не псуватиметься без холодильника та яку можна приготувати без використання електроенергії. Бажано, щоб для приготування цих продуктів не вимагалось витрачання великої кількості води.

Продукти тривалого зберігання, які варто купити:

м’ясні, рибні, овочеві конcерви;

сублімовані продукти (каші, які треба заливати окропом);

хлібці, печиво, сухарі;

сухофрукти;

горішки;

батончики;

шоколад.

Та це не означає, що потрібно повністю відмовлятися від звичних страв. Навіть за умов відсутності електрики, їжу варто тримати в холодильнику: він ще кілька годин після відключення зберігатиме холод. Намагайтеся якомога менше відчиняти дверцята. Спершу з’їжте продукти, які швидко псуються.

Якщо на вулиці низька температура, частину їжі можна тримати на балконі чи надворі. Для цього можна взяти чи зробити невеликий "контейнер", який міцно можна закріпити за вікном.

Наступний крок, який потрібно зробити, – підготувати запаси питної та технічної води. Розрахуйте запас виходячи з кількості членів родини. На одну дорослу особу на добу потрібно:

3 літри питної води (включно з рідиною, яка споживається з їжею);

10-12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.

З таким розрахунком запаси варто зробити щонайменше на три дні.

Якщо питної магазинної води немає, використовуйте воду з бюветів, колодязів, пунктів розливу тощо. Відповідні адреси можна знайти на сайтах міських рад.

Наприклад, у КМДА зробити мапу бюветів, які можуть працювати в умовах блекауту. В адміністрації уточнили, що у разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднають до генераторів і киян забезпечать питною водою.

Якщо питна вода закінчилась і поповнити запаси немає можливості, можна використовувати технічну воду, але попередньо її треба закип’ятити.

Також завчасно варто купити спеціальні таблетки для дезінфекції води (в аптеках, туристичних магазинах, гіпермаркетах тощо) або активоване вугілля.

Що приготувати, коли немає електрики

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підготували поради про те, що приготувати, коли немає електрики.

Насамперед це різні каші швидкого приготування та ті, які достатньо залити окропом і залишити на деякий час. Які каші підійдуть:

ячна;

пшенична;

пшоняна;

перлова;

кускус;

гречана.

Вівсянку, наприклад, можна залити холодною водою, кефіром чи молоком.

Усі перелічені каші також можна готувати в термосі. Одна година кипіння на плиті дорівнює 4-5 годинам настоювання в термосі.

Альтернатива світлу: які свічки придбати

У Центрі стратегічних комунікацій також пояснюють, які види свічок існують, чим вони відрізняються, та чому не всі підходять для маленьких приміщень.

Наприклад свічки з бджолиного воску найбільш екологічні, безпечні та не мають різкого запаху. Такий віск практично не горить, а лише плавиться.

Час їх горіння залежить від висоти та діаметру. Для найменших за розміром це приблизно година. Традиційна церковна свічка, яка має діаметр 0,97 см та висоту 30 см горітиме 3 години 40 хвилин.

Свічки з рослинного воску виробляються з різних олій, наприклад, пальмової чи кокосової. Їх легко розпізнати: вони мають матову оболонку, а їхній віск під час згоряння має прозорий вигляд.

Оскільки виготовленням таких свічок займаються дуже багато підприємців, розміри та тривалість їх горіння дуже відрізняються. Наприклад, виготовлена з пальмового воску свічка діаметром 5,5 см та висотою 15 см горітиме більше ніж дві доби. Проте слід врахувати, що в результаті такого горіння виділятиметься не дуже багато світла.

garden.ua

Окремо можна виділити свічки з наступних видів рослинного воску:

пальмовий – це твердий і нежирний матеріал, який горить практично без запаху, однак його легко зламати через крихкість;

соєві мають матово-білий колір, а при нагріванні цей віск стає рідким і прозорим, з "молочним" запахом;

кокосові – ці свічки дорожчі за пальмові та соєві, але вони довше горять.

Варто зауважити, що всі ці свічки виділяють концентрований аромат, тому їх краще використовувати у великих приміщеннях.

Оскільки сам по собі парафін це – продукт перегонки нафти, то парафінові свічки мають неприємний запах. Тому для домашнього використання слід шукати свічки, що зроблені з парафіну високого очищення.

І навіть їх постійно використовувати не варто. Парафінові свічки краще чергувати з більш екологічними, наприклад, з бджолиного воску, та періодично провітрювати приміщення.

Щоправда, такі свічки мають свою перевагу – це ціна. Вони коштують менше, але й згорають швидше – приблизно на 40% у порівнянні з виготовленими з рослинного воску.

Також подбайте про достатній запас сірників чи запальничок.

Де можна зняти гроші та чи працюватимуть банки

Для безперебійної роботи банківської системи в умовах блекауту Національний банк спільно з учасниками ринку підготували спеціальний план.

Так, системно важливі банки (14 установ) визначили перелік з 760 чергових відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги по всій країні навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.

Чергові відділення забезпечені усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

Перелік чергових відділень постійно уточнюється та оновлюється. Детальну інформацію про них краще дізнатися в контакт-центрах, на офіційних сайтах та у соціальних мережах банків.

Як залишатися на звʼязку в критичній ситуації

Через велике навантаження на мобільні мережі під час відключень електроенергії, рекомендується обмежувати використання цього типу зв'язку. У Державній службі спеціально зв’язку дали поради, як це зробити:

за можливості використовуйте фіксовані мережі звʼязку, наприклад, деякі укриття облаштовані мережею Wi-Fi;

за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;

користуйтесь текстовими повідомленнями, а не дзвінками та відеодзвінками;

скоротіть тривалість розмов до мінімуму;

встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків та найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube;

вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах;

якщо не працює мережа оператора, скористайтесь національним роумінгом ;

завантажте всю необхідну інформацію (зокрема важливі контакти) у памʼять смартфона або випишіть на папері.

Також у Держспецзв’язку радять заздалегідь встановити на телефон месенджери, що працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 100 метрів).

Один з таких застосунків – Bridgefy. Його можна завантажити як на Android та і на iOS.

Якщо потрібна термінова допомога, телефонуйте 112 (ДСНС). Якщо потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати.

Якщо немає зв'язку – збережіть інформацію в чернетках та надішліть, щойно зʼявиться зв'язок.

Що робити, якщо не працює мобільний інтернет:

Перевірте, чи увімкнене передавання даних (в налаштуваннях) та перезавантажте телефон. Перевірте рівень сигналу вгорі екрана на індикаторі мобільного інтернету (2G, 3G, 4G або H). Якщо індикатор сигналу відсутній, отже, покриття немає. Перейдіть в інше місце (наприклад, на вулицю), якщо це безпечно, і перевірте наявність сигналу. Увімкніть і за 10 секунд вимкніть "режим польоту". Перевірте, чи працює мережа вашого оператора. Якщо ні, скористайтесь національним роумінгом . Обмежте споживання мобільного трафіку, оскільки це створює надмірне навантаження на мережі мобільних операторів.

Чи працюватимуть мережі АЗС?

Так, навіть у випадку тривалої відсутності електрики можливість заправити авто чи придбати пальне для генератора буде.

Більшість великих мереж АЗС забезпечені генераторами приблизно на 70-80%, а до кінця року планують повністю закрити питання повноцінного функціонування за відсутності електроенергії.

Наприклад, заправки ОККО забезпечені резервним джерелом електроенергії на 70%, Prime – на 75%, WOG – на 90%, а Socar – на 100%. Також мережі активно встановлюють на своїх АЗС термінали Starlink.

"Щодо маленьких мереж важко сказати, але великі точно закуповують генератори. Це і зрозуміло, бо це їх бізнес, якщо не будуть працювати – втратять клієнтів та гроші. Люди просто підуть до того, в кого буде світло та можливість заправитись", – пояснює директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

При цьому варто розуміти, що додаткові витрати пов'язані з купівлею та заправкою генератора, як завжди, ляжуть на плечі споживачів.

"Генератори та старлінки збільшують собівартість роботи заправок в середньому на 1 гривню. Минулого тижня практично всі мережі підняли ціни на всі види пального на гривню. Це і є націнка на генератор", – каже голова групи компаній Prime (мережа з 40 АЗС – ЕП) Дмитро Леушкін.

Чи не буде проблем з поставками? Наразі на ринку дійсно є певний дефіцит, який виник через низку факторів.

Серед ключових – так званий "фактор генераторів", через що в країні зросло споживання, набуття чинності ембарго на нафту з Росії (5 грудня – ЕП), яке спричинило дефіцит в самій Європі, та проблеми з проходженням нафтопродуктів на митниці – також викликані перебоями зі світлом.

"За тиждень-другий ситуація має стабілізуватися. Ми вже отримали досвід у травні, тепер всі знають як все працює, як усе координувати", – відзначає Куюн. Головне зараз – не бігати по заправках з каністрами, не створювати зайві черги та зайвий ажіотаж.

Як працюють "Пункти незламності"

22 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні підготували 4 тис спеціальних "пунктів незламності", що приймають людей під час блекауту.

"Пунктами незламності", окрім спеціальних наметів ДСНС, можуть бути спеціально облаштовані місця в урядових будівлях, дитячих садках і школах та інших громадських місцях. Ознайомитися з правилами роботи пунктів та дізнатися про їхнє місце розташування можна на сайті.

Варто заздалегідь виписати собі адреси найближчих до вас пунктів.

Що має бути у пункті незламності:

електроенергія;

мобільний зв’язок;

інтернет;

опалення;

вода;

зарядки для мобільних пристроїв;

місце для відпочинку;

аптечки;

все необхідне для матері та дитини.

На інтерактивній мапі за кожним "пунктом" є інформація про наявність генератора, Starlink, чаю/кави, аптечки, можливості підзарядки, графік роботи.

Крім цього українці зможуть бачити на мапі, які з магазинів, аптек, автозаправок та банків поблизу працюватимуть у разі відключення електроенергії.