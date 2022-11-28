В "Армию восстановления" привлекли уже более 2000 безработных: им выплатили 8,5 миллионов

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В рамках проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ уже привлекли более 2000 безработных.

Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

"Региональная власть активно организует на местах общественно полезные работы, направленные на восстановление страны, и привлекает к ним все больше безработных.

На сегодня такие работы проводятся в Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской и Ровенской областях. С декабря они также будут организованы в Волынской и Запорожской области", - рассказала Бережная.

По ее словам, в общественно полезных работах задействованы уже более 2000 человек, потерявших работу.

"Они перешли в статус занятых лиц и получают оплату за выполнение таких работ не менее 6700 грн. Сейчас государство выплатило им уже 8,5 млн грн", - добавила заместитель министра.

При этом наибольшее количество безработных пока привлекли в Сумской области - 664 человека и Киевской - 509 человек.

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В Полтавской области привлекли 313 человек, Донецкой - 262 человека, Черниговской - 209 человек, Ровенской - 67 человек.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к:

укреплению дамб, расчистке побережья возле водоемов и рек,

заготовке дров для населения,

разгрузке гуманитарной помощи,

обустройству подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие,

ремонтно-восстановительных работ в помещениях социальной сферы,

благоустройства, восстановления и благоустройства городов,

ликвидации стихийных свалок и обустройства полигонов твердых бытовых отходов,

проведение ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности общин).

Участие в общественно полезных работах со стороны безработных является добровольным и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн.

Кроме того, оплату за выполнение таких работ могут дофинансировать из областных бюджетов.

Напомним:

Министерство экономики отчиталось, что к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" привлечено уже более 1300 безработных лиц в 6 областях.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная заявила, что как минимум 5 миллионов человек в Украине потеряли работу.

Правительство активизирует механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

Министерство экономики заявило, что по состоянию на 15 ноября в Украине к общественно полезным работам было привлечено 1036 человек, имеющих статус безработного.

Уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%.

Правительство утвердило, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам.

Экономическая правда