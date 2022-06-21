Кабмин ограничил выплаты по безработице одним месяцем: после – общественно полезные работы

Правительство утвердило, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

Правительство утвердило ориентировочный перечень общественно полезных работ, которые могут выполняться в условиях военного положения.

"Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Что нужно делать в каждом конкретном регионе - будет определять местные власти", - пояснил премьер.

"Конечно, что этот труд будет оплачиваться. Государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной.

Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", – добавил Шмыгаль.

Размер минимальной зарплаты в 2022 году – 6500 грн.

Премьер подчеркнул, что статус и выплаты по безработице теперь теряются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.

"Наша задача сейчас простая и понятная - каждый должен работать на победу. Для этого нужно консолидировать все возможные ресурсы", - резюмировал он.

Напомним:

21 апреля 2022 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по некоторым вопросам функционирования сфер занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период военного положения".

Закон направлен на упрощение получения статуса безработного и последующих выплат финансовой помощи по безработице, правда, размер выплаты был сокращен.

В частности, если раньше максимальная сумма пособия по безработице зависела от прожиточного минимума, который составляет 9924 грн, а с июля должен был повыситься до 10 400 грн, то сейчас выплаты по безработице привязаны к минимальной зарплате.

Максимальный размер пособия по безработице теперь составит полторы минимальной зарплаты, то есть 9 750 грн.

Пособие по безработице назначается в минимальном размере (до получения всех необходимых сведений), установленном законодательством на случай безработицы, а общая продолжительность выплаты такого пособия не может превышать 180 календарных дней.

После поступления необходимых сведений продолжительность выплаты пособия по безработице и его размер пересматривается в соответствии с законодательством.

Экономическая правда