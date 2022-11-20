По меньшей мере 5 миллионов человек в Украине потеряли работу - Минэкономики

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Заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная во время Польско-Украинского экономического форума заявила, что как минимум 5 миллионов человек в Украине потеряли работу.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу", — отметила Бережная.

По ее словам из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек, что существенно повлияло на рост уровня безработицы. Сейчас одним из ключевых приоритетов работы правительства является стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда и возвращение домой наших граждан.

Заместитель министра добавила, что в соседней Польше сейчас около 1,5 млн украинцев сейчас находятся по программе временно защиты.

Напомним:

С начала большой войны 404 тысячи граждан Украины получили статус безработного.

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