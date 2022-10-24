На конец года безработица в Украине составит 30% – Минэкономики

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Уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сказала во время V украинско-немецкого экономического форума, пишет "Укринформ".

"До конца года мы ожидаем достаточно высокий уровень безработицы – до 30%", – признала Свириденко.

По ее словам, сейчас одним из вызовов для правительства является решение проблем с безработицей, а именно - трудоустройство людей и возвращение их из-за границы.

Она добавила, что правительство направляет все свои усилия на поддержку малого бизнеса.

"Вопрос трудоустройства должен быть покрыт опекой государства", - сказала Свириденко.

Министр подчеркнула, что одним из вызовов, стоящих перед Украиной, является стабилизация макроэкономической ситуации. Да, сейчас инфляция в Украине достигает 24,6%, но до конца года ожидается на уровне 30%, а падение экономики прогнозируется на уровне 30%.

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"Для нас сохранение нормального функционирования экономики - это задача не менее важная, чем одержание победы", - резюмировала министр.

Напомним:

В июле сообщалось, что война обусловила неслыханный скачок уровня безработицы – около 35%, несмотря на усилия предприятий по содержанию работников.

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Экономическая правда