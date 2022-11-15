"Армия восстановления": первую тысячу безработных привлекли к общественно полезным работам

Министерство экономики заявило, что по состоянию на 15 ноября в Украине к общественно полезным работам было привлечено 1036 человек, имеющих статус безработного.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Сейчас к общественно полезным работам привлекают безработных в пяти областях Украины.

Отмечается, что наибольшее количество таких граждан зафиксировали в Сумской области - там таким образом работой обеспечили 499 безработных;

В Киевской области - 209, в Черниговской - 176, Донецкой - 107, Полтавской - 45.

Еще в двух регионах - Ровенской и Волынской областях - рассматривается возможность привлечения безработных к общественно полезным работам в ближайшее время.

"Мы рассматриваем этот процесс как механизм перехода человека из статуса безработного в статус занятого лица. Выполняя общественно полезные работы, безработный не только будет получать зарплату, большую чем выплаты по безработице, но и приносить пользу обществу, что очень ценно, особенно в эти турбулентные времена.

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Увеличится покупательная способность таких граждан, а затем и будет расти потребность в производстве товаров и предоставлении услуг, что приведет к созданию новых рабочих мест", - заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

"Пока это относительно небольшие цифры, ведь в целом в центрах занятости на конец октября было зарегистрировано около 270 тысяч человек, имеющих статус безработных", - признают в правительстве.

Но в Министерстве экономики убеждены, что эта инициатива "поможет украинцам, особенно в маленьких городках, одновременно и зарабатывать средства, и восстанавливать свои общины".

Виды общественно полезных работ, в зависимости от региона, могут различаться. Чаще всего людей привлекают к:

укреплению дамб, расчистке побережья возле водоемов и рек,

заготовке дров для населения,

разгрузке гуманитарной помощи,

обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие,

ремонтно-восстановительных работ в помещениях социальной сферы,

благоустройства, восстановления и благоустройства городов,

ликвидации стихийных свалок и обустройства полигонов твердых бытовых отходов,

проведение ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности общин).

Участие в общественно полезных работах со стороны безработных является добровольным. Оплата такого труда не может быть ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн.

Кроме того, такие работы могут дофинансировать из областных бюджетов, то есть оплата за их выполнение может быть больше, добавили в Минэкономики.

Напомним:

Правительство активизирует механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

Уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%.

Правительство утвердило, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам.

Экономическая правда