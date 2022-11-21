Новости 21 ноября: Новая Зеландия ввела новые санкции против россиян, отключения света могут продолжаться до весны

О ЗАЭС. Вражеские обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 и 20 ноября в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) назвали одними из самых интенсивных.

Российские войска после обстрелов Запорожской АЭС накануне ограничивают доступ МАГАТЭ к объектам станции.

О транзите. Оператор нефтетранспортной системы Украины "Укртранснафта" планирует повысить плату за транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Восточную Европу в 2023 году в связи с атаками РФ на энергосистему страны.

О российской нефти. До вступления в силу эмбарго ЕС (5 декабря) осталось всего две недели, а РФ уже потеряла более 90% своего рынка в северных странах блока, которые ранее были основой поставок с балтийских и арктических терминалов.

О санкциях. Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении 22 российских и белорусских граждан и ряда российских предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора.

О блэкауте. Вероятно, Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии как минимум до конца марта.

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