Украина планирует повысить плату за транзит российской нефти по "Дружбе" из-за атак РФ – СМИ

Оператор нефтетранспортной системы Украины "Укртранснафта" планирует повысить плату за транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Восточную Европу в 2023 году в связи с атаками РФ на энергосистему страны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на письмо компании к российской ПАО "Транснефть", с которым ознакомилось агентство.

Как отмечает агентство, "Укртранснафта" сообщила "Транснефти", что "продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, дефициту топлива, запчастей".

В письме "Укртранснафты", которое подписал гендиректор компании Владимир Цепенда, также говорится, что расходы на организацию безопасных условий труда для персонала и защиту объектов также выросли, добавляет Bloomberg.

Украинская компания сообщила, что с 1 января повышает тарифы на транспортировку нефти в направлении Венгрии и Словакии на 2,10 евро за тонну - до 13,60 евро.

В апреле "Укртранснафта" уже повышала плату, в результате чего общее увеличение в годовом измерении составило 51%.

"Транснефть не сразу ответила на запрос о комментарии. НАК "Нафтогаз Украины", единственный владелец "Укртранснафты", отказался от комментариев", - добавляет агентство.

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Позже "Транснефть" подтвердила российскому государственному информационному агентству "ТАСС", что получила письмо от "Укртранснафты" и изучает его.

Российский оператор нефтяных сетей обсудит этот вопрос с правительством в Москве, пишет "ТАСС"

"15 ноября поставки российской нефти в Восточную Европу были остановлены на сутки после того, как электростанция, обслуживающая нефтепровод в Украине, подверглась обстрелу. В тот день Россия выпустила около 100 ракет по территории Украины", - напоминает агентство.

Напомним:

Премьер-министр Венгрии созывал заседание Совета обороны в связи с прекращением поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" - по предварительным данным, это произошло из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов Украины Россией.

Позже поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из России в Восточную Европу начали возобновлятся после ремонта энергоинфраструктуры, поврежденной в результате последних ударов РФ по Украине.

Экономическая правда